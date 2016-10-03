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Закарпатські митники зберігали тисячі євро хабарів у собачих вольєрах

Понеділок, 3 жовтня 2016, 12:05

Митники у закарпатському пункті пропуску "Тиса" організували схему поборів з мікроавтобусів, які возили в Україну посилки від заробітчан і зберігали хабарі у собачих вольєрах.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Правоохоронці встановили, що окремі митники регулярно отримували гроші з водіїв мікроавтобусів, якими перевозяться посилки заробітчан з Європи. Такса, встановлена хабарниками, становила 400-500 євро з кожного автомобіля. За день через митний пост "Тиса" в Україну в’їжджає приблизно сто мікроавтобусів з відправленнями заробітчан", – йдеться у повідомленні.

В СБУ додали, що силовики затримали під час отримання хабара у 400 євро митника,  відповідального за протидію контрабанді та порушення митних правил.

"При огляді приміщень митного поста оперативники СБ України виявили 7000 євро, прихованих у вольєрі службового собаки. Цю суму зловмисник назбирав за чотири години зміни", – заявили у відомстві.

 

Митника затримано, ведеться кримінальне провадження. Тривають оперативно-слідчі дії з встановлення та притягнення до відповідальності всіх посадовців, задіяних у корупційній схемі.

Українська правда

Теми: Закарпаттямитницякордонкорупція
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