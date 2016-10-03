Закарпатские таможенники хранили тысячи евро взяток в собачьих вольерах

Таможенники на закарпатском пункте пропуска "Тиса" организовали схему поборов с микроавтобусов, которые возили в Украину посылки от гастарбайтеров и хранили взятки в собачьих вольерах.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что отдельные таможенники регулярно получали деньги с водителей микроавтобусов, которыми перевозятся посылки заробитчан из Европы. Такса, установленная взяточниками, составляла 400-500 евро с каждого автомобиля. За день через таможенный пост "Тиса" в Украину въезжает примерно сто микроавтобусов с отправлениями заробитчан", – говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что силовики задержали во время получения взятки в 400 евро таможенника, ответственного за противодействие контрабанде и нарушении таможенных правил.

"При осмотре помещений таможенного поста оперативники СБ Украины обнаружили 7000 евро, спрятанных в вольере служебной собаки. Эту сумму злоумышленник насобирал часа за четыре смены", – заявили в ведомстве.

Таможенника задержаны, ведется уголовное производство. Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех должностных лиц, задействованных в коррупционной схеме.

Украинская правда