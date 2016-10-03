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Племінника Генсека ООН засудили за шахрайство

Понеділок, 3 жовтня 2016, 13:53

Суд у Сеулі присудив племіннику Генсека ООН Пан Гі Муна заплатити $590 тисяч компенсації одній з південнокорейських фірм.

Про це у понеділок повідомляє Koreatimes.

Таким чином суд визнав його винним у шахрайстві.

За даними слідства, Пан Чу Хен в 2014 пообіцяв компанії Keangnam Enterprises організувати продаж хмарочоса у В'єтнамі уряду Катару, отримавши за передбачуване сприяння грошову винагороду.

При цьому він заявив, що скористається своїми родинними зв'язками, щоб безпосередньо зв'язатися з еміром Катару.

За інформацією звинувачення, Пан Чу Хен сфабрикував документи, в яких влада Катару нібито висловили намір придбати об'єкт нерухомості, що належав компанії.

У березні 2015 року компанія оголосила про банкрутство, а її голова Ван Санг-Йонг вчинив самогубство через місяць на тлі звинувачень у розтраті.

Відзначається, що вирок був винесений заочно.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНгрошіСхід
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