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Радбез ООН знову зібрався на вимогу Росії через постачання зброї Україні

"Українська правда"Четвер, 29 червня 2023, 23:31
Радбез ООН знову зібрався на вимогу Росії через постачання зброї Україні
Зала засідань ООН, ілюстративне фото з Wikipedia

Рада Безпеки ООН зібралася на чергове засідання на вимогу Росії для обговорення постачання західної Зброї Україні.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Засідання розпочалося у Нью-Йорку о 15:00 за місцевим часом.

Від секретаріату ООН виступила заступниця Генерального секретаря з питань роззброєння Ісумі Накаміцу. 

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Росія запросила до участі окремих експертів, яких постпред України при ООН Сергій Кислиця у Твіттері назвав "найпідступнішими захисниками вторгнення в Україну та диктаторських режимів загалом", зокрема американського журналіста Макса Блюменталя, якого звинувачують в отриманні коштів з РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Заступниця генерального секретаря ООН із питань роззброєння Ісумі Накаміцу вкотре вказала Москві, що вона сама отримує озброєння з-за кордону.

Накаміцу нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 24 862 жертви серед цивільного населення в Україні: 9083 – убитих і 15 779 – поранених. Хоча фактичні цифри жертв, ймовірно, значно вищі, додала вона.

Теми: ООНРосіязброяУкраїна
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