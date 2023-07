Радбез ООН знову зібрався на вимогу Росії через постачання зброї Україні

Рада Безпеки ООН зібралася на чергове засідання на вимогу Росії для обговорення постачання західної Зброї Україні.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Засідання розпочалося у Нью-Йорку о 15:00 за місцевим часом.

Від секретаріату ООН виступила заступниця Генерального секретаря з питань роззброєння Ісумі Накаміцу.

Росія запросила до участі окремих експертів, яких постпред України при ООН Сергій Кислиця у Твіттері назвав "найпідступнішими захисниками вторгнення в Україну та диктаторських режимів загалом", зокрема американського журналіста Макса Блюменталя, якого звинувачують в отриманні коштів з РФ.

