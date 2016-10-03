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Нищук: Нідерланди не надто сприяють участі України в суді про "скіфське золото"

Понеділок, 3 жовтня 2016, 15:15

Нідерланди не сприяють візиту української делегації в цю країну на суд у справі про повернення в Україну експонатів музеїв Криму, що знаходяться в музеї університету Амстердама.

Про це заявив міністр культури Євген Нищук на прес-конференції, повідомляють "Українські новини".

"Є багато перешкод. Доходить до того, що блокується. Я не хочу зараз називати, але є труднощі з візами, з безпосереднім перебування в Нідерландах", – сказав він.

За словами Нищука, на цей процес впливає Росії через свої спецслужби.

Він додав, що з цього питання має намір звернутися до посла Нідерландів в Україні.

В коментарі УП Нищук уточнив: "Під час підготовки до участі у судових засіданнях щодо колекції археологічних знахідок "Крим. Золотий острів у Чорному морі" виникає ряд перешкод у отриманні в'їздних шенгенських віз представниками української делегації, що ставить під сумнів можливісті участі українських експертів в Амстердамі на слуханні справи".

"А оскільки представники кримських музеїв вже підтвердили свою участь у засіданні, очевидно, що вони вже отримали шенгенські візи за українськими паспортами у консульських установах Королівства Нідерланди". тут ще момент: зараз Мінкультури активно співпрацює у робочому режимі з посольством Королівства Нідерланди і сподівається на позитивне вирішення цього питання. На ранок очікують позитивного розв'язання", - сказав він.

Як відомо, окружний суд Амстердама почне розгляд справи про повернення Україні експонатів кримських музеїв 5 жовтня. Міністерство культури не вважає влади Криму стороною в переговорах з цього питання.

Конфлікт навколо експонатів кримських музеїв, відомих як "скіфське золото", виник після анексії Криму Росією. В цей час експонати перебували на виставці в Амстердамі.

Після завершення виставки, нідерландська сторона, незважаючи на надані раніше гарантії, заявила про неможливість повернення кримських експонатів Національному музею історії України, який був визначений їх зберігачем відповідним рішенням Міністерства культури, мотивуючи відмову можливими претензіями з боку кримських музеїв.

Відповідно до законів України, всі зібрані експонати є частиною Музейного фонду України можуть передаватися на тимчасове зберігання лише на підставі укладених контрактів.

Контракт, який давав право на тимчасове зберігання колекції Музею Аллард Пірсон завершився 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.

"Українська правда" у Threads

Теми: культура
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