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На Донбасі до кінця року відбудують три мости - Жебрівський

Вівторок, 4 жовтня 2016, 05:33

У Донецькій області до кінця поточного року відбудують три мости, які були зруйновані бойовиками в 2014 році.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на сторінці в Facebook.

"Проінспектував відбудову трьох мостів, які підірвали московити під час втечі до Донецька гарячим літом 2014 року. Як запевняють ремонтники – усі об’єкти здадуть в експлуатацію ще у цьому році", - заявив він.

За його словами, найбільш очікуваним є відновлення моста через річку Казенний Торець біля села Семенівка.

" Саме тут розпочалися перші бої неоголошеної війни, саме звідсіля наступало наше військо, щоб звільнити Слов’янськ. Зараз будівельники встановлюють першу з чотирьох буронабивних паль", - написав Жебрівський.

"Подібна ситуація і з мостами через річки Суха Плотва та Сіверський Донець поблизу населених пунктів Закітне та Сіверськ. Невдовзі можна буде забути про довгі об’їзди", - зазначив він.

 
 

Теми: Жебрівський
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