Сакварелідзе облили зеленкою у Харкові
Вівторок, 1 листопада 2016, 18:51
У Харкові облили зеленкою колишнього заступника генерального прокурора Давида Сакварелідзе.
Про це повідомив губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі.
"Давіту Сакварелідзе, після виступу перед студентами в Харкові, на вулиці, виплеснули в обличчя зеленку. Мабуть тітушки обожнюють Halloween. Варто все ж боротися, щоб у Halloween не перетворилися всі 365 днів на рік", - написав він.
Пізніше на інцидент відреагував і сам екс-прокурор.
Українська правда