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Сакварелідзе облили зеленкою у Харкові

Вівторок, 1 листопада 2016, 18:51

У Харкові облили зеленкою колишнього заступника генерального прокурора Давида Сакварелідзе.

Про це повідомив губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі.

 

"Давіту Сакварелідзе, після виступу перед студентами в Харкові, на вулиці, виплеснули в обличчя зеленку. Мабуть тітушки обожнюють Halloween. Варто все ж боротися, щоб у Halloween не перетворилися всі 365 днів на рік", - написав він.

Пізніше на інцидент відреагував і сам екс-прокурор.

Українська правда

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Теми: СаакашвіліСакварелідзе
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