Сакварелідзе облили зеленкою у Харкові

У Харкові облили зеленкою колишнього заступника генерального прокурора Давида Сакварелідзе.

Про це повідомив губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі.

"Давіту Сакварелідзе, після виступу перед студентами в Харкові, на вулиці, виплеснули в обличчя зеленку. Мабуть тітушки обожнюють Halloween. Варто все ж боротися, щоб у Halloween не перетворилися всі 365 днів на рік", - написав він.

Пізніше на інцидент відреагував і сам екс-прокурор.

Українська правда