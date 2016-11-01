Сакварелидзе облили зеленкой в Харькове
Вторник, 1 ноября 2016, 18:51
В Харькове облили зеленкой бывшего заместителя генерального прокурора Давида Сакварелидзе.
Об этом сообщил губернатор Одесской области Михеил Саакашвили.
"Давит Сакварелидзе, после выступления перед студентами в Харькове, на улице, выплеснули в лицо зеленку. Пожалуй титушки обожают Halloween. Стоит все же бороться, чтобы в Halloween не превратились все 365 дней в году", - написал он.
Позже на инцидент отреагировал и сам экс-прокурор.
Украинская правда