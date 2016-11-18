Мартиненко міг впливати на комітет в питанні Новинського – джерела

Виконуючий обов'язки голови регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник визнає, що на засіданні комітету йому дзвонив екс-депутат від "Народного фронту" Микола Мартиненко, але запевняє, що це не стосувалося питання недоторканності опоблоківця Вадима Новинського.

Про це він заявив, коментуючи повідомлення співрозмовників УП про те, що представники НФ, зокрема, не підтримали зняття недоторканності з Новинського.

"Справді пан Мартиненко мені дзвонив під час комітету, але не кілька разів, а лише раз. Що тут такого? Ми кожного дня зідзвонюємося, тут немає нічого такого. Не треба будувати конспірологічні теорії. Він у мене так і записаний: "Мартиненко", це висвічувалося на телефоні", – сказав Пинзеник.

На уточнення, чи дзвонив він з приводу Новинського, Пинзеник сказав:

"Зрозуміло, що ні. Я ж кажу, чи дзвонив? – так, дзвонив, але це наші товариські стосунки, нічого такого в цьому немає", – запевнив нардеп.

Співрозмовники Української правди припускають, що Новинський міг спробувати впливати на рішення комітету через екс-депутата НФ Миколу Мартиненка( який є одним зі спонсорів партії, пояснюючи це зокрема тим, що найактивнішу участь у засіданні та захисті Новинського брали якраз Павло Пінзеник, якого вважають близьким до Мартиненка та Світлана Войцеховська

Найактивнішу участь у засіданні та захисті Новинського брали якраз Павло Пінзеник, якого вважають близьким до Мартиненка та Світлана Войцеховська

Як відомо, регламентний комітет Верховної Ради на засіданні у середу відклав питання зняття депутатської недоторканності з представника "Опозиційного блоку" Вадима Новинського, який фігурує в кримінальній справі про тиск на церкву, зажадавши додаткових пояснень від ГПУ.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що комітет, ухвалюючи таке рішення, намагається перекласти відповідальність на Генпрокуратуру.

За даними УП, рішення про те, щоб комітет не ухвалив висновку щодо подання Луценка приймалось лідерами двох політсил: БПП і "Народного фронту".

Луценко заявив, що вважає "кришування" у справі Вадима Новинського неприпустимим.

Микола Мартиненко – один із лідерів неформальних груп у НФ, який пішов із Ради через скандал.

Про перебіг засідання детальніше читайте в матеріалі "Трагікомедія "Святі і грішники", або "Недоторканний Новинський".

Українська правда