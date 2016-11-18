Мартыненко мог влиять на комитет в вопросе Новинского – источники

Исполняющий обязанности председателя регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник признает, что на заседании комитета ему звонил экс-депутат от "Народного фронта" Николай Мартыненко, но уверяет, что это не касалось вопроса неприкосновенности опоблоковца Вадима Новинского.



Об этом он заявил, комментируя сообщение собеседников УП о том, что представители НФ, в частности, не поддержали снятие неприкосновенности с Новинского.



"Действительно господин Мартыненко мне звонил во время комитета, но не несколько раз, а только раз. Что тут такого? Мы каждый день созваниваемся, здесь нет ничего такого. Не надо строить конспирологические теории. Он у меня так и записан: "Мартыненко", это высвечивалось на телефоне", – сказал Пинзеник.



На уточнение, звонил ли он по поводу Новинского, Пинзеник сказал:



"Понятно, что нет. Я же говорю: звонил ли? – да, звонил, но это наши дружеские отношения, ничего такого в этом нет", – заверил нардеп.



Собеседники УП предполагают, что Новинский мог попытаться воздействовать на решение комитета через экс-депутата НФ Николая Мартыненко (который является одним из спонсоров партии), объясняя это в том числе тем, что активное участие в заседании и защите Новинского принимали как раз Павел Пинзеник, которого считают близким к Мартыненко и Светлана Войцеховская.

Как известно, регламентный комитет Верховной Рады на заседании в среду отложил вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с представителя "Оппозиционного блока" Вадима Новинского, который фигурирует в уголовном деле о давлении на церковь, потребовав дополнительных объяснений от ГПУ.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что комитет, принимая такое решение, пытается переложить ответственность на Генпрокуратуру.

По данным УП, решение о том, чтобы комитет не принял заключение по представлению Луценко принималось лидерами двух политсил: БПП и "Народного фронта".

Луценко заявил, что считает "крышевание" по делу Вадима Новинского недопустимым.

Николай Мартыненко - один из лидеров неформальных групп в НФ, который ушел из Рады из-за скандала.

О ходе заседания подробнее читайте в материале "Трагикомедия "Святые и грешники", или "Неприкосновенный Новинский".

Украинская правда