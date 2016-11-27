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Драбинко о своем "побеге" из Украины: Не стоит мечтать

Воскресенье, 27 ноября 2016, 10:48
Драбинко о своем побеге из Украины: Не стоит мечтать

Митрополит Александр (Драбинко) заявляет, что он не планирует выезжать за границу на длительное время из-за якобы угрозы его жизни. 

Об этом говорится в заявлении митрополита, которое есть в распоряжении УП.

Драбинко назвал "очередной ложью и фейком" сообщения, которые распространила "пиар-команда Новинского".

"За последнее время я уже привык к различным фейкам, производимых "черными" пиарщиками одного состоятельного депутата (Вадима Новинского - УП) и даже не считал нужным их опровергать. Упомянутый олигарх ... пытается отвлечь внимание общества от содержания уголовного производства, в котором фигурирует", - отметил митрополит.

По словам Драбинко, последний раз предложение покинуть Украину он слышал от экс-министра МВД Виталия Захарченко.

"Он уверял, что когда я соглашусь с его требованием, то не буду иметь никаких юридических проблем с властями. Предложение это я отверг ... Я не оставил Украину при режиме Януковича, когда казалось, что власть беззакония всесильна. И тем более не оставлю ее сегодня", - заявил он.

При этом Драбинко назвал правдой то, что его жизни может угрожать "противостояние с олигархией".

"Мои друзья, особенно после известного инцидента в Корце, постоянно предупреждают меня, что противостояние с олигархией может оказаться опасным для жизни и здоровья ... Правда, что 12 марта 2016 вооруженные автоматами неизвестные ограбили дом, где я живу, украв сейф", - добавил митрополит.

Также он отметил, что его график на ближайшие месяцы предусматривает несколько поездок за границу, в том числе с целью медицинского обследования.

"Но не стоит мечтать, что я оставлю Украину. Я жил и буду жить на своей родной земле", - подытожил Драбинко.

Как известно,16 ноября регламентный комитет Верховной Рады отложил вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с представителя "Оппозиционного блока" Вадима Новинского, который фигурирует в уголовном деле о давлении на церковь. 

Новинский заявляет, что в представлении ГПУ не содержатся объективныедоказательства и просит комитет Рады истребовать у прокуратуры показания экс-президента Виктора Януковича.

В деле также фигурирует Александр Драбинко. В постановлении Печерского районного суда Киева от 15 ноября указывается, что защита Драбинко заявила об угрозе его жизни и намерении уехать за границу на длительное время, сообщили Украинские Новости.

Больше о деле Новинского читайте в статье "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским".

Украинская правда

Темы: НовинскийцерковьГенпрокуратура
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