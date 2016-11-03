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Суддя, який жив на одну зарплату, купив квартиру за мільйон

Четвер, 3 листопада 2016, 09:43

Суддя Апеляційного суду Луганської області Юрій Чорнобривко придбав квартиру в Іспанії.

Про це повідомляють "Наші гроші", посилаючись на дані з реєстру Національної агенції з питань запобігання корупції

Так згідно з повідомленням про зміни майнового стану, площа квартири – 84 кв.м. Суддя зазначив, що на момент придбання її ціна становила 980 тисяч гривень. Квартиру судді продав Хосе Солвес Аваргес.

Водночас в електронній декларації за 2015 рік суддя повідомив, що його дружина Яна Чорнобривко орендувала вказану квартиру в Іспанії у колишнього власника. Скільки вона платила за оренду у декларації не вказано.

Раніше сам суддя не мав власної нерухомості і повідомляв, що користувався квартирою у Сєвєродонецьку на 39 кв.м., що належить третій особі. Дружина судді володіє будинком в Луганську на 84 кв.м., а дочка Дар’я – половиною квартири на 98 кв.м.

Зарплата судді у 2015 році склала 251 тис грн., а у 2014 р. – 271 тисячу гривень.

За минулий рік дружина Чорнобривка отримала тільки 200 тис грн. доходу від відчуження рухомого майна. Ймовірно, йдеться про продаж автомобіля Mercedes-Benz GL 320 2008 р.в., який суддя декларував у 2014 році. Зараз у власності дружини залишився BMW X1 2011 р.в.

Жодних інших доходів дружина судді офіційно не мала. У 2014 році вона задекларувала тільки 46 тис грн. від ведення підприємницької діяльності.

Станом на 2015 рік суддя та його дружина мали 360 тис грн. заощаджень готівкою.

Теми: деклараціїсуд
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