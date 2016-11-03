Судья, который жил на одну зарплату, купил квартиру за миллион

Судья Апелляционного суда Луганской области Юрий Чорнобривко приобрел квартиру в Испании.

Об этом сообщают "Наші гроші", ссылаясь на данные из реестра Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Так, согласно сообщению об изменениях имущественного положения, площадь квартиры - 84 кв.м. Судья отметил, что на момент приобретения ее цена составила 980 тысяч гривен. Квартиру судье продал Хосе Солвес Аваргес.

В то же время в электронной декларации за 2015 год судья сообщил, что его жена Яна Чорнобривко арендовала указанную квартиру в Испании у бывшего владельца. Сколько она платила за аренду в декларации не указано.

Ранее сам судья не имел собственной недвижимости и сообщал, что пользовался квартирой в Северодонецке на 39 кв.м., которая принадлежит третьему лицу. Жена судьи владеет домом в Луганске на 84 кв.м., а дочь Дарья – половиной квартиры на 98 кв.м.

Зарплата судьи в 2015 году составила 251 тыс. грн, а в 2014 – 271 тысяч гривен.

За прошлый год жена Чорнобрывко получила только 200 тыс грн. дохода от отчуждения движимого имущества. Вероятно, речь идет о продаже автомобиля Mercedes-Benz GL 320 2008 г.в., который судья декларировал в 2014 году. Сейчас в собственности жены остался BMW X1 2011 г.в.

Никаких других доходов у жены судьи официально не было. В 2014 году она задекларировала только 46 тыс грн. от ведения предпринимательской деятельности.

По состоянию на 2015 год судья и его жена имели 360 тыс грн. сбережений наличными.