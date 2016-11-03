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Сігал може залишитися без російської пенсії

Четвер, 3 листопада 2016, 14:33

Американський актор Стівен Сігал, який став у четвер громадянином Росії, зможе претендувати на отримання соціальної пенсії в розмірі близько 5 тисяч рублів тільки в наступному році після досягнення віку 65 років і тільки за наявності прописки в РФ.

Про це повідомив у четвер ТАСС представник Пенсійного фонду Росії.

"Він має право на соціальну пенсію за старістю тільки після досягнення віку 65 років, якщо у нього буде прописка в РФ. Це мінімалка близько 5 тисяч рублів, плюс до цієї пенсії йому буде зроблена доплата до прожиткового мінімуму пенсіонера в тому регіоні, де він прописаний", - повідомили в ПФР.

При цьому у фонді зазначили, що якщо Сігал буде частіше проживати в США, а не в Росії, то соціальну пенсію після досягнення віку 65 років йому не дадуть.

Крім того, співрозмовник агентства додав, що в ПФР перевірять, чи має право Сігал на отримання страхової пенсії за старістю.

"Подивимося, чи були у нього внески, і чи є у нього 7 років стажу в Росії, щоб призначити страхову пенсію за старістю", - сказав він.

Раніше стало відомо, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про прийом у російське громадянство американського актора Стівена Сігала.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
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