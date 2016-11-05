У власника "вертодрома Януковича" заявили про підробку у документах на власність землі

Андрій Чернишов, який згідно з офіційними документами був засновником і директором ТОВ "Амадеус Ко" у 2010 році - власника "вертодрома Януковича" на Парковій дорозі у центрі Києва - заявив, що ніколи у цій фірмі не працював і жодних клопотань до Київради від її імені не подавав.

Про це свідчить ухвала Печерського райсуду Києва від 21 жовтня, пишуть "Наші гроші".

Зокрема, слідство встановило, що Чернишов, як директор "Амадеус Ко" у листопаді 2010 року звернувся до Київради з клопотанням про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою з приводу відведення ТОВ "Амадеус Ко" в оренду ділянки з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури.

На підставі цього клопотання Київрада надала фірмі дозвіл на розробку документації із землеустрою.

28 грудня Київрада ухвалила рішення про передачу "Амадеус Ко" двох ділянок загальною площею 2,18 га по вул. Паркова дорога, 16-А. Договір оренди на 25 років був укладений 27 лютого 2012 року, на той час у компанії вже були інші директор і засновники.

У ході допиту у якості свідка Чернишов заявив, що у приміщені Київради він ніколи не був, жодних документів, які б стосувались відведення та виділення земельної ділянки ТОВ "Амадеус Ко" він не підписував, й господарською діяльністю у вказаному підприємстві не займається.

"Ознайомившись з копіями документів, наданих Київрадою щодо відведення земельних ділянок по вул. Паркова дорога, 16-А, Чернишов вказав, що підписи не схожі на його. Наразі Київський науково-дослідний інститут судових експертиз перевіряє це", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, на виділеній землі на вул.Паркова дорога збудовано так званий "вертолітний майданчик Януковича", у будівлі Центру адміністративно-ділової авіації на першому поверсі розмістився найбільший в Україні дата-центр "Парковий".

Основним кінцевим власником "Паркового" був "Амадеус Ко". Потім дата-центр викупили його менеджери. А нещодавно новим власником "Паркового" стала голландська компанія Roybal Direct Investments BV екс-глави Нацкомісії з питань регулювання зв’язку та інформатизації Петра Яцука.

За фактами зловживання службовим становищем, розтрати бюджетних коштів, зловживання владою службовими особами юридичної особи приватного права, а також умисного знищення або руйнування об’єктів культурної спадщини Департамент спеціальних розслідувань ГПУ розпочав кримінальне провадження 16 червня 2014 року.

Зокрема, "Амадеус Ко" здійснило будівництво на Парковій дорозі в охоронній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Києво-Печерська Лавра". До організації незаконного будівництва причетні службовці Державної інспекції архітектурного та будівельного контролю м. Києва.