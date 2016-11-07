Найєм: Підготовка кадрів Нацполіції повертається до старих методів

Система підготовки кадрів Національної поліції забуксувала і повертається до старих методів.

Таку думку висловив народний депутат України і член колегії МВС Мустафа Найєм в ефірі Громадського.

За його словами, реформа підготовки кадрів навіть не починалась.

"Є якісь драфти, є концепції, але підготовки немає. При тому що ми рік тому перестали приймати курсантів у Національну академію внутрішніх справ, в цьому році знов почали набирати. Для мене це є такий маленький відкат реформи, тому що це означає, що ми повертаємось до старої системи підготовки кадрів", — зазначив Найєм.

Він також зазначив, що відставка голови Нацполіції в Одеській області Гіоргі Лорткіпанідзе є суто політичним рішенням через відставку губернатора Міхеїла Саакашвіллі і ніяк не пов’язана із недоукомплектуванням кадрового складу.

"Такий некомплект є в багатьох областях. В Донецькій області — 25-30%, і це прифронтова зона. В Луганській ще більше. Є області, в яких 20-25%, але треба розуміти, що така ситуація по всій країні. Це не стосується тільки Одеської області", — сказав депутат.

На його переконання, ніхто не очікував такого відсіву кадрів внаслідок переатестації і не готувався до термінової заміни місць слідчих та оперативників. У зв’язку з відсутністю кадрів велика кількість кримінальних справ залишається нерозкритою.

"Це є поганим наслідком переатестації. Треба визнати, що така ситуація у багатьох управліннях Національної поліції. Зараз єдина можливість — це реформа освітнього процесу. Інакше ми можемо стикнутися з тим, що через рік працівників поліції стане ще менше", - заявив він.

На переконання депутата, якщо зараз розпочати підготовку за новою системою, буде можливість швидкого доукомплектування апарату слідчих та оперативників. За оцінками Найєма, цей процес може завершитися за 1-2 роки.