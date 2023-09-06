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МВС про підсумки відбитої атаки РФ: на Київщині було дві пожежі

Валентина РоманенкоСереда, 6 вересня 2023, 09:27
МВС про підсумки відбитої атаки РФ: на Київщині було дві пожежі
фото ДСНС

В результаті комбінованої повітряної атаки РФ 6 вересня внаслідок падіння уламків російських ракет були пожежі у Фастівському та Бучанському районах Київської області.

Джерело: очільник МВС, якого цитує пресслужба міністерства, начальник Київської ОВА Руслан Кравченко в Telegram

Пряма мова: "Чергова неспокійна ніч для українців. Ворог комбіновано атакував Одещину та Київщину.

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Рятувальники працювали на місцях обстрілів в Ізмаїльському районі Одеської області.

На жаль, є загиблий - працівник одного з підприємств.

На Київщині в результаті падіння уламків ракет були зафіксовані пожежі у Фастівському та Бучанському районах.

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Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували загорання. Жертв та постраждалих немає".

Деталі: Очільник Київської ОВА уточнює, що внаслідок падіння уламків у низці населених пунктів виникли пожежі травʼяного настилу, їх ліквідовано.

Падіння уламків було зафіксовано поблизу залізничної колії, проте рух залізничного транспорту не зупинятимуть – загроза відсутня.

В одній із громад виникла пожежа біля торгового закладу. Повністю знищені вантажівка та екскаватор, частково пошкоджено приміщення торгового закладу. Пожежу ліквідовано.

Через падіння уламків в одній із громад пошкоджено фасади споруд, приватні автівки, вікна в одній із багатоповерхівок, медичному закладі та відділі поліції.

Нагадаємо: Вночі 6 вересня ворог завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Із 33 зафіксованих ППО знищила 23 цілі.

Теми: ракетний ударвійнаМВС
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