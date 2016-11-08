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В Іраку у звільненому від ІДІЛ місті виявили масове поховання

Вівторок, 8 листопада 2016, 00:55

Іракські військові заявили про виявлення масового поховання в місті Хаммам аль-Аліл, що  приблизно за 15 кілометрів від південних околиць Мосула і було звільнене від бойовиків "Ісламської держави" (ІДІЛ).

Про це пише DW.com.

"Іракські сили виявили (...) 100 тіл громадян з відтятими головами", - йдеться в заяві іракських військових, цитує агентство AFP.

Поховання було знайдене на території аграрного коледжу. Утім, поки не встановлено, коли ісламісти стратили жертв. Кілька тижнів тому в Організації Об'єднаних Націй (ООН) повідомляли, що бойовики ІДІЛ ймовірно вбили десятки мирних жителів після початку наступу підрозділів іракської армії на Мосул в середині жовтня. Масові поховання і раніше знаходили у відвойованих в ІДІЛ районах - як на території Іраку, так і Сирії.

Місто Хаммам Аль-Аліл розташоване на західному березі річки Тигр, це - найближче місто до Мосула з південного напрямку.

Теми: Ірактероризм
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