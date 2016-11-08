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Тука заявляє, що на матчі у Харкові можуть бути провокації

Вівторок, 8 листопада 2016, 22:54

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб Георгій Тука заявив, що на футбольному матчі Україна-Сербія в Харкові 15 листопада можуть відбутися провокації.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

"План Суркова" - не вигадка і не фантазія. Для його реалізації зовсім не обов'язково бути з Кремлем "на связи". Достатньо мати авантюристичну схильність і невгамовну жагу до влади", - зазначив він.

За словами Туки, на формування "команди" для проведення провокацій вже перерахували гроші, а учасників для втілення задуму шукають по всій країні.

"За добу отримав цю інформацію з трьох незалежних джерел: футбольні фанати, не повністю відморожені "відморозки", які готові "підзаробити", але до крові не готові, та ... СБУ", - повідомив він.

"Перша репетиція - матч Україна-Сербія в Харкові 15-го числа. Надто "солодкий момент": місто Харків наближене до кордону (росіяни своїх не кидають); Сербія демонструє підтримку агресора - Росії (бий ворогів); "геть_тарифи" + "влада_саджає_патріотів" (владу геть)", - додав Тука, закликавши правоохоронців діяти рішуче і не допустити провокацій.

Українська правда

Теми: ХарківфутболТука
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