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Вибори в США: З'явилися перші результати

Середа, 9 листопада 2016, 00:21
Вибори в США: З'явилися перші результати

У США закрилися передвиборні ділянки в двох штатах - Кентуккі і Індіана, відразу ж після цього з'явилися перші результати.

Так, в Кентуккі, після обробки 1% голосів лідирує республіканець Дональд Трамп: за нього проголосували 72,2% виборців, за кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон - 24,6%, передає CNN.

У штаті Індіана також на даний момент очікувано лідирує Трамп: після обробки 1% голосів республіканець отримує 70,1%, демократ - 26,3.

У Нью-Гемпширі після підрахунку 1% голосів також лідирує Трамп - 52,5% проти 41% у Клінтон.

З'явилися також перші підсумки голосування по штату Флорида. Станом на 2:05 за Києвом були оброблені 2% голосів. За Трампа проголосували 58,5% виборців, за Клінтон - 30,2%.

У Вірджинії за підсумками обробки 1% також лідирує Трамп: за нього віддали голоси 52,0% виборців, за Клінтон - 42,4%.

1% голосів оброблений по штату Джорджія: за Трампа - 73,4%, за Клінтон - 24,8.

Варто зазначити, що результати змінюються практично кожну хвилину.

Незабаром повинні з'явитися перші підсумки голосування ще в кількох штатах.

Оновлюється

Теми: США
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