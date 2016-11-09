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НАБУ перевірятиме кандидатів у судді Верховного Суду

Середа, 9 листопада 2016, 18:26

Національне антикорупційне бюро України долучиться до процедури відбору суддів до нового Верховного Суду.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ у середу.

"Зокрема, НАБУ оцінюватиме претендентів на наявність корупційних ризиків. Про таке 9 листопада домовилися директор Бюро Артем Ситник та голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККСУ) Сергій Козьяков, обговорючи деталі співпраці у цій царині", - сказано у повідомленні.

"НАБУ як правоохоронний орган, який виконує також аналітичну функцію, братиме активну участь в процесі формування Верховного Суду України. Ми підписали Меморандум з Вищою кваліфікаційною комісією суддів – тож будемо використовувати свої можливості для того, щоб максимально вивчити кандидатів і не допустити проникнення у нову судову владу людей з корупційними ризиками", - зазначив директор Бюро.

Як відомо, директор НАБУ Артем Ситник запропонував НАЗК скористатися технічними можливостями НАБУ для перевірки електронних декларацій чиновників і політиків.

2 червня 2016 року Верховна Рада ухвалила зміни до Конституції в частині правосуддя.

30 вересня зміни до Конституції набули чинності.

Українська правда

Теми: НАБУсуд
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