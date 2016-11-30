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У кафе в центрі Харкова стався вибух, є постраждалі

Середа, 30 листопада 2016, 23:12

У Харкові в кафе, розташованому на проспекті Науки, близько 21:20 стався вибух.

Про це повідомляє прес-служба поліції в Харківській області.

"За попередніми даними, у закладі знаходився несправний газовий балон. Ймовірніше за все він і став епіцентром займання", - йдеться в повідомленні.

Станом на 22:00 четверо постраждалих звернулися за медичною допомогою.

Правоохоронці встановлюють обставини, які призвели до вибуху.

Теми: Харківполіція
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