Генштаб: На Харківщині тривають бої за населені пункти, які перебували в сірій зоні
Генеральний штаб ЗСУ пізно ввечері 10 травня повідомив, що тривають бої за Стрілечу, Пильну, Борисівку, Олійникове та Огірцеве. Також в районі Липців та Вовчанська продовжуються контрударні заходи.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Дослівно: "На даний час на Харківщині тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів вести наступальні дії та просуватись в глибину території нашої держави. В напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку.
Також, наразі тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні – Стрілеча, Пильна та Борисівка, а також в районі Олійникове та Огірцеве".
Деталі: За даними відомства, Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах. Здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ та знищити окупанта, який вклинився в нашу оборону. Рішення на посилення наших бойових підрозділів будуть реалізовані.
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Президент Зеленський під час брифінгу з президенткою Словаччини Чапутовою підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку.
- Міністерство оборони України повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- Прикордонні громади Харківщини перебувають під під посиленими масованими ворожими обстрілами, внаслідок чого є поранені та загиблі мирні мешканці. З міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення.
- Співрозмовники "Української правди" у військових колах стверджують, що Російські окупаційні війська захопили чотири прикордонні селища на Харківщині.
- Президент Володимир Зеленський після активізації росіян на кордоні із Харківщиною повідомив, що Україна перекине додаткові сили на Харківські напрямки.