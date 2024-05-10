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Генштаб: На Харківщині тривають бої за населені пункти, які перебували в сірій зоні

Тетяна ОлійникП'ятниця, 10 травня 2024, 23:40
Генштаб: На Харківщині тривають бої за населені пункти, які перебували в сірій зоні
Стрілеча, Пильна, Борисівка, Олійникове. Скриншот - deepstate

Генеральний штаб ЗСУ пізно ввечері 10 травня повідомив, що тривають бої за Стрілечу, Пильну, Борисівку, Олійникове та Огірцеве. Також в районі Липців та Вовчанська продовжуються контрударні заходи.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Дослівно: "На даний час на Харківщині тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів вести наступальні дії та просуватись в глибину території нашої держави. В напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку.

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Також, наразі тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні – Стрілеча, Пильна та Борисівка, а також в районі Олійникове та Огірцеве".

Деталі: За даними відомства, Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах. Здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ та знищити окупанта, який вклинився в нашу оборону. Рішення на посилення наших бойових підрозділів будуть реалізовані.

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Теми: ГенштабХарківська областьбойові дії
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