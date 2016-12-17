Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Холодницький: Якщо Онищенко не надасть доказів за 10 днів, закриємо провадження

Субота, 17 грудня 2016, 21:53
Холодницький: Якщо Онищенко не надасть доказів за 10 днів, закриємо провадження

Спеціалізована антикорупційна прокуратура муситиме закрити провадження, відкриті за фактом заяв нардепа-втікача Олександра Онищенка про причетність його до злочинів, які йому інкримінує НАБУ та низки інших злочинів.

Про це 17 грудня в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив глава САП Назар Холодницький.

Він зауважив, що САП відкрила провадження за публічними заявами Онищенка. 

"Ми вкотре просимо надати усі необхідні матеріали.  Натомість доказів за фактами, про які він (Онищенко) говорить, ми не чуємо, бачимо лише його інтерв'ю тим чи іншим виданням. Треба з цим закінчувати. Якщо протягом 10 днів він не надасть жодної інформації, яка підтвердить сказані ним  слова, напевне, що провадження треба буде закривати. Оскільки  бути на повідку і грати у цей серіал,  напевне, правоохоронні органи не повинні. Сказав "а" - скажи й "б", "в", "г" і надай матеріали, на підставі чого ти це заявив", - зазначив Холодницький. 

Глава САП додав, що він Онищенка лише звучать заяви про його "готовність надати усі матеріали, якщо НАБУ захоче з ним працювати, але далі цього справа не йде". 

"Ми йому пропонували зустріч у країні ЄС, не у Лондоні, ... бо є межа самоповаги і допустимості... Грати в його ігри ми не збираємось. Ми пропонували Варшаву - найближче місто, максимально  наближене до України територіально. Він відмовився, хоче у Лондоні. Ми в Лондон не поїдемо. Є можливість і іншим способом надати інформацію", - заявив Холодницький. 

Як відомо, НАБУ розпочало досудове розслідування фактів, які були озвучені у заявах нардепа Олександра Онищенка, якого розшукують за підозрою у вчиненні економічних злочинів.

Перебуваючи у Великобританії, Онищенко заявив, що через нього АП здійснювала підкуп депутатів заради певних голосувань. Він зазначив, що готовий передати ці матеріали НАБУ, але не хоче це робити у Варшаві, де, за його словами, представники НАБУ пропонували йому зустріч. 

Онищенко оприлюднив першу частину своїх записів, на яких Онищенком розмовляє з нібито депутатом Олесем Довгим, який за його твердженням приїхав з ним домовлятися.

Довгий підтвердив зустрічі з Онищенком і розповів свою версію.

Українська правда 

Теми: ОнищенкоАнтикорупційна прокуратураХолодницький
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Онищенко
УП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі
Ексдепутат-утікач Онищенко отримав громадянство Північної Македонії
ВАКС арештував стайню Онищенка в Німеччині
Останні новини
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
18:57
ФОТОНа Чернігівщині врятували коня, який підвернув ногу і впав у річку
18:57
На Миколаївщині військовий застрелив командира і покінчив життя самогубством
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
18:32
Росіяни досі не забрали тіла жителів Голої Пристані загиблих через вибух на Каховській ГЕС
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
Усі новини...
Реклама: