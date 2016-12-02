Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німецьке видання заявило про податкові махінації на "5 каналі"

П'ятниця, 2 грудня 2016, 04:50

Журналісти приватної телекомпанії "П'ятий канал", що належить президентові України Петру Порошенку, повідомляють про "сірі зарплати", які вони, нібито, отримують на паралельні банківські карти і "в конвертах" поряд зі своєю офіційною зарплатою.

Про це написало німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), передає DW.com.

Сім нинішніх і колишніх співробітників редакції "П'ятого каналу" підтвердили FAZ, що вже кілька років отримують гроші за системою подвійної бухгалтерії на різні банківські картки. На одну картку приходить офіційна зарплата, сума якої часто дорівнює мінімальній зарплаті, прописаній в українському законодавстві, а на іншу - більш висока сума неофіційної зарплати, отримання якої не вимагає розписки. Раніше неофіційна зарплата виплачувалася готівкою, повідомили журналісти.

Адміністрація президента у відповідь на запит FAZ заявила, що коментар на цю тему може дати тільки "П'ятий канал". У числі іншого німецьке видання цікавилося, чи відомо президентові Порошенку про ймовірні "сірі доходи" на його телеканалі.

Прес-секретар "П'ятого каналу" Олександра Матіос по телефону підтвердила отримання запитань від FAZ, пообіцявши відповісти на них, проте реакції так і не послідувало. Головний редактор Володимир Мжельський не відповів німецьким журналістам ані по телефону, ані електронною поштою.

Дві журналістки телеканалу, Оксана Гриценко і Ксенія Новикова погодилися виступити в якості свідків під власними іменами, в той час як інші п'ять співробітників віддали перевагу бути неназваними. Жоден з інших членів редакції, з якими спілкувалася FAZ, не спростував інформацію про неофіційну частину зарплати на "П'ятому каналі".

Виплата зарплат подібним чином - поширене явище в українських компаніях. Завдяки подвійній бухгалтерії приватні підприємства ухиляються від виплати прибуткового податку і внесків до фондів соціального страхування, що є порушенням закону.

Теми: ПорошенкоЗМІподатки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
18:57
ФОТОНа Чернігівщині врятували коня, який підвернув ногу і впав у річку
18:57
На Миколаївщині військовий застрелив командира і покінчив життя самогубством
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
Усі новини...
Реклама: