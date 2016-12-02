Німецьке видання заявило про податкові махінації на "5 каналі"

Журналісти приватної телекомпанії "П'ятий канал", що належить президентові України Петру Порошенку, повідомляють про "сірі зарплати", які вони, нібито, отримують на паралельні банківські карти і "в конвертах" поряд зі своєю офіційною зарплатою.

Про це написало німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), передає DW.com.

Сім нинішніх і колишніх співробітників редакції "П'ятого каналу" підтвердили FAZ, що вже кілька років отримують гроші за системою подвійної бухгалтерії на різні банківські картки. На одну картку приходить офіційна зарплата, сума якої часто дорівнює мінімальній зарплаті, прописаній в українському законодавстві, а на іншу - більш висока сума неофіційної зарплати, отримання якої не вимагає розписки. Раніше неофіційна зарплата виплачувалася готівкою, повідомили журналісти.

Адміністрація президента у відповідь на запит FAZ заявила, що коментар на цю тему може дати тільки "П'ятий канал". У числі іншого німецьке видання цікавилося, чи відомо президентові Порошенку про ймовірні "сірі доходи" на його телеканалі.

Прес-секретар "П'ятого каналу" Олександра Матіос по телефону підтвердила отримання запитань від FAZ, пообіцявши відповісти на них, проте реакції так і не послідувало. Головний редактор Володимир Мжельський не відповів німецьким журналістам ані по телефону, ані електронною поштою.

Дві журналістки телеканалу, Оксана Гриценко і Ксенія Новикова погодилися виступити в якості свідків під власними іменами, в той час як інші п'ять співробітників віддали перевагу бути неназваними. Жоден з інших членів редакції, з якими спілкувалася FAZ, не спростував інформацію про неофіційну частину зарплати на "П'ятому каналі".

Виплата зарплат подібним чином - поширене явище в українських компаніях. Завдяки подвійній бухгалтерії приватні підприємства ухиляються від виплати прибуткового податку і внесків до фондів соціального страхування, що є порушенням закону.