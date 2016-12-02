Екс-глава ВВ заявив, що "мирний наступ" Майдану був агресивним

Колишній командувач Внутрішніх військ МВС України Станіслав Шуляк заявляє, що 18 лютого 2014 року протестувальники з Майдану були агресивні й намагалися прорватися у Верховну Раду.

Таке він заявив, даючи свідчення шляхом відеозв'язку з російського суду в Ростові-на-Дону українському Святошинському райсуду Києва.

"У районі 9 ранку на території Майдану почали формуватися групи від 50 до 100 людей із чоловіків, будемо говоритися так, у віці від 18 до 50 років, може й старше. Усі ці люди були екіпіровані засобами захисту – наколінниками, налокотниками, захисними шоломами й касками, масками, які закривають обличчя, протигазами, щитами, на деяких були бронежилети", – сказав Шуляк.

"Озброєні важкими дерев'яними палицями, обрізками арматури… Після формування почали рух угору по Інститутській під командою яскраво виражених "старших", які йшли з гучномовцями чи радіостанціями, або і з тим, і з іншим. Почали рух убік перетину Шовковичної й Інститутської", – заявив він.

За словами Шуляка, "під час руху в рупор чи просто гучним голосом, хором, викрикували заклики до скинення влади, до розправи над співробітниками правоохоронних органів, зображувалася явно виражена агресія".

Ці колони пішли вгору Інститутською – і на перехресті зі Шовковичною "почалися перші зіткнення з патрулями".

"Було підпалено машини, які стояли там. Особовий склад Внутрішніх військ і підрозділів міліції, які там перебували, закидали пляшками з запальною сумішшю. Були спроби перекинути заслін і прорватися до Верховної Ради", – заявив Шуляк.

"Одночасно така ж атака почалася на перетині Липської з Інститутською й почався тиск із перетину Кріпосного провулка з вулицею Грушевського. Події явно показували агресивний характер з боку мітингувальників носили явно виражений протиправний характер", – стверджує він.

Шуляк заявив, що "у результаті невдалої спроби пробитися до будівлі ВР, протестувальники, які були відігнані назад на Майдан, жбурляли дорогою у вікна будинків каміння, у кілька під'їздів кинули пляшки із запальною сумішшю".

"Силами підрозділів Внутрішніх військ і міліції весь цей натовп був витиснутий назад убік Майдана", – сказав він.

"При цьому частина протестувальників завдала шкоду будівлі офісу "Партії регіонів", підпалила його й, за даними оперативних зведень, усередині загинули люди. Саме під час цих подій і загинули співробітники Внутрішніх військ", – заявив Шуляк, який командував ВВ МВС у часи президентства Віктора Януковича.

За його словами, загальну координацію МВС і ВВ здійснювало Головне управління МВС у Києві, між підрозділами, включаючи "Беркут", зв'язок був на рівні командирів.

Шуляк заявив, що 18 лютого у Внутрішніх військах було 5 загиблих, ще 2 співробітника "Беркута" загинули – усього того дня було 7 загиблих. Крім того, було 84 важко поранених співробітників МВС, із них 36 – солдати Внутрішніх військ.

Про введення режиму "антитерористичної операції" у Києві 18 лютого Шуляку інформація не надходила – ні письмових, ні усних розпоряджень.

Він також не зміг нічого розповісти про проведення оперативно-розшукової операції "Бунтарі" 18 лютого в Будинку профспілок, бо це не входить у компетенцію МВС. Шуляк не віддавав розпоряджень, щоб хтось із Внутрішніх військ залучався до неї.

Зазначимо, що Шуляк давав свідчення російською мовою, на відміну від Януковича, який відповідав на запитання українською.

Олена Рощенко, УП