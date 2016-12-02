Екс-глава ВВ стверджує, що силовики на Майдані терпіли до останнього

Колишній командувач Внутрішніх військ МВС Станіслав Шуляк стверджує, що силовики взимку 2014 року жодного разу першими не виявили агресію до мітингувальників.

Про це він сказав Святошинському райсуду Києва, даючи свідчення по відеозв'язку з російського суду в Ростова-на-Дону у справі проти колишніх співробітників "Беркута".

На запитання, які завдання ставили бійцям ВВ і чи не могли вони спровокувати мітингувальників, Шуляк заявив:

"Жодного діяння агресії у відношенні мітингувальників першими ні підрозділиу "Беркут", ні Внутрішніх військ не було. Ми стримували агресію. Ми терпіли все, що можна було витерпіти, – але коли вже події перевалювали за грань можливого, коли ми бачили, що наші товариші вже в крові, що наші товариші горять, то тоді переходили до дій у відповідь".

"Це були дії вже з порятунку людей, які вже постраждали, наших друзів і товаришів по службі. Жодного агресивного випаду першими убік мітингувальників ми не вчинили", – стверджує він.

Шуляк зазначив, що силовикам зброя видається на підставі добового наказу із вказівкою мети.

Також він заявив, що заклики використовувати зброю стосовно правоохоронців і "скинення ладу" зі сцени Майдану лунали "від Тягнибока, Яценюка чи інших лідерів опозиції – я й чув про це, мені й доповідали про це".

"20 числа загинули 6 людей – з них 4 бійці підрозділу "Беркут", один представник підрозділу патрульно-постової служби й один військовослужбовець Внутрішніх військ. Це всі були вогнепальні поранення... Усі поранення отримано в момент перебування на Майдані Незалежності, під час відходу на позиції перетину вулиці Ольгінської з Інститутською, а також на час відходу з палацу "Жовтневий", – сказав Шуляк.

"Про який мирний протест ідеться, коли в результаті цього мирного "протесту" було 932 поранених, 257 важко поранених, 158 вогнепальних поранень і 23 убитих?" – заявив він, говорячи в цілому.

"І до 20-го, і після 20 лютого з трибуни Майдану відкрито лунали заклики до скинення чинної влади, тобто до державного перевороту… Шляхом створення незаконних збройних формувань і застосування проти правоохоронців… Ну, не буду зараз вдаватися в здогади, хто ще стріляв по мирних громадянах – нехай істину встановить суд", – сказав Шуляк.

На запитання про те, чи відомі йому факти знущань над мітингувальниками, Шуляк відповів:

"Один факт, як його можна кваліфікувати, – це коли був затриманий… прізвище зараз назвати не можу, але всі знають, про кого йдеться: коли він роздягнений стояв біля автобусу й його стусаном під м'яке місце відправили в автобус. Тобто якщо це вважається фактом знущань, то один такий факт був".

"Але по цьому факту одразу було проведено службове розслідування. Особовий склад, причетний до цього, був відсторонений від виконання службових обов'язків до закінчення розгляду… Так що від відповідальності ці люди не були звільнені", – додав він.

При цьому Шуляк нічого не сказав про пастки й лови на автомайданівців, тримання їх на колінах на снігу в Маріїнському парку, про побиті машини, а також про побиття протестувальників на підходах до Верховної Ради в лютому 2014 року.

Олена Рощенко, УП