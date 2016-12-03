Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Звільненому з полону Жемчугову в Німеччині повернули зір та слух

Субота, 3 грудня 2016, 18:17
Звільненому з полону Жемчугову в Німеччині повернули зір та слух

Звільненому з полону бойовиків Володимиру Жемчугову в німецькій лікарні відновили слух та повернули зір на одному оці.

Про це він розповів "Німецькій хвилі", журналісти якої зустріли його після виходу з лікарні в Кельні.

Жемчугову зробили 5 операцій: відновили слух, вирізали грижу на животі, повернули зір на одному оці.

Як зазначає "Німецька хвиля", незабаром йому мають відновити й друге око.

Як повідомлялося, Жемчугова було звільнено з полону бойовиків 17 вересня. На лікування до Кельна від прибув 16 жовтня.

45-річний Жемчугов був затриманий бойовиками Луганської області в листопаді 2015 року. Його звинувачували в підриві залізничного полотна в районі Лутугіно під Луганськом і електропори в Хрящуватому. Жемчугов є інвалідом, він не має кінцівок і зору.

Читайте також інтерв'ю "Української правди" з Жемчуговим

Українська правда

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Усі новини...
Останні новини
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
Усі новини...
Реклама: