Звільненому з полону Жемчугову в Німеччині повернули зір та слух

Звільненому з полону бойовиків Володимиру Жемчугову в німецькій лікарні відновили слух та повернули зір на одному оці.

Про це він розповів "Німецькій хвилі", журналісти якої зустріли його після виходу з лікарні в Кельні.

Жемчугову зробили 5 операцій: відновили слух, вирізали грижу на животі, повернули зір на одному оці.

Як зазначає "Німецька хвиля", незабаром йому мають відновити й друге око.

Як повідомлялося, Жемчугова було звільнено з полону бойовиків 17 вересня. На лікування до Кельна від прибув 16 жовтня.

45-річний Жемчугов був затриманий бойовиками Луганської області в листопаді 2015 року. Його звинувачували в підриві залізничного полотна в районі Лутугіно під Луганськом і електропори в Хрящуватому. Жемчугов є інвалідом, він не має кінцівок і зору.

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Українська правда