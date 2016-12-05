Екс-керівника міграційної служби Львівщини посадили на 5 років

Колишнього начальника Головного управління міграційної служби у Львівській області та його першого заступника засудили до 5 років позбавлення волі за вимагання та отримання хабара у підлеглого.

Про це у понеділок повідомляє прокуратура Львівщини.

Вказується, що Галицький райсуд Львова визнав винними та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на строк 3 роки та конфіскацією майна.

Обидва "вимагали та одержали від підлеглого працівника неправомірну вигоду в сумі 2 000 доларів США та 4 000 грн, за що обіцяли не створювати перешкод у службовій діяльності" підлеглого.

Зазначається, що обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні ще у 2014 році було скеровано до суду.

Українська правда