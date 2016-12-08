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Прем'єр Італії офіційно подав у відставку

Четвер, 8 грудня 2016, 02:45

Прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці офіційно подав у відставку.

Про це повідомляє адміністрація президента країни Серджо Маттарелла, передає BBC.

Ренці прибув в Квіринальський палац в Римі на зустріч з президентом рівно о 19:00 за місцевим часом. Зустріч тривала близько 40 хвилин.

За її підсумками було оголошено, що президент попросив Ренці виступити в якості виконуючого обов'язки прем'єра на час, поки проводяться консультації з партіями з приводу формування кабінету.

Ренці заявив про намір покинути пост після того, як жителі країни відкинули на референдумі запропоновану кабінетом міністрів конституційну реформу.

У понеділок президент Італії Серджо Маттарелла на зустрічі з Ренці попросив його відкласти відставку до прийняття бюджету.

7 грудня італійський парламент остаточно затвердив бюджет країни на 2017 рік, що дало можливість прем'єр-міністру Маттео Ренці подати у відставку.

Теми: Італія
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