Голова ПА ОБСЄ про підрив патруля місії: Необхідно ретельно розслідувати

Голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Крістін Муттонен заявляє про необхідність ретельно розслідувати підрив авто патруля місії ОБСЄ на Луганщині та притягнення винних до відповідальності.

Про це йдеться у заяві Муттонен, яку оприлюднила прес-служба ПА ОБСЄ.

"Поряд з усією родиною ОБСЄ я глибоко засмучена новинами з України. Смерть одного з наших колег, які виконують життєво важливу місію, є для всіх нас шоком. ... Підтверджую заяву чинного голови ОБСЄ Австрії, в якому міститься заклик до ретельного розслідування і притягнення винних до відповідальності", - зазначила Муттонен.

Як відомо, в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

За даними МЗС України та Австрії, загиблий - медпрацівник з США, поранення отримала громадянка Німеччини. Один з представників бойовиків ОРЛО Владислав Дейнего заявив, що українські військові обстрілюють район підриву автомобіля патруля СММ ОБСЄ в околицях с. Пришиб Слов'яносербського району, "таким чином українська сторона заважає проведенню слідчих дій". В МЗС України заявили, що підрив патруля місії ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви залякати спостерігачів ОБСЄ та звести нанівець зусилля України та СММ щодо стабілізації ситуації на лінії розмежування.

Інтерфакс-Україна