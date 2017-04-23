Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Председатель ПА ОБСЕ о подрыве патруля миссии: Необходимо тщательно расследовать

Воскресенье, 23 апреля 2017, 19:13

Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен заявляет о необходимости тщательно расследовать подрыв авто патруля миссии ОБСЕ в Луганской области и привлечении виновных к ответственности.

Об этом говорится в заявлении Муттонен, которую обнародовала пресс-служба ПА ОБСЕ.

"Наряду со всей семьей ОБСЕ я глубоко опечалена новостями из Украины. Смерть одного из наших коллег, которые выполняют жизненно важную миссию, является для всех нас шоком. ... Подтверждаю заявление действующего главы ОБСЕ Австрии, в котором содержится призыв к тщательному расследованию и привлечению виновных к ответственности", - отметила Муттонен.

Как известно, 23 апреля в районе н.п. Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате чего один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования. 

По данным МИД Украины и Австрии, погибший - медработник из США, ранения получила гражданка Германии.

Один из представителей боевиков ОРЛО Владислав Дейнего заявил, что украинские военные обстреливают район подрыва автомобиля патруля СММ ОБСЕ в окрестностях с. Пришиб Славяносербского района, "таким образом украинская сторона мешает проведению следственных действий".

В МИД Украины заявили, что подрыв патруля миссии ОБСЕ - подтверждение попыток Москвы запугать наблюдателей ОБСЕ и свести на нет усилия Украины и СММ по стабилизации ситуации на линии разграничения. 

Интерфакс-Украина

Темы: ОБСЕЛНР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
Все новости...
Реклама: