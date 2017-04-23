Председатель ПА ОБСЕ о подрыве патруля миссии: Необходимо тщательно расследовать

Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен заявляет о необходимости тщательно расследовать подрыв авто патруля миссии ОБСЕ в Луганской области и привлечении виновных к ответственности.

Об этом говорится в заявлении Муттонен, которую обнародовала пресс-служба ПА ОБСЕ.

"Наряду со всей семьей ОБСЕ я глубоко опечалена новостями из Украины. Смерть одного из наших коллег, которые выполняют жизненно важную миссию, является для всех нас шоком. ... Подтверждаю заявление действующего главы ОБСЕ Австрии, в котором содержится призыв к тщательному расследованию и привлечению виновных к ответственности", - отметила Муттонен.

Как известно, 23 апреля в районе н.п. Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате чего один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

По данным МИД Украины и Австрии, погибший - медработник из США, ранения получила гражданка Германии.

Один из представителей боевиков ОРЛО Владислав Дейнего заявил, что украинские военные обстреливают район подрыва автомобиля патруля СММ ОБСЕ в окрестностях с. Пришиб Славяносербского района, "таким образом украинская сторона мешает проведению следственных действий".

В МИД Украины заявили, что подрыв патруля миссии ОБСЕ - подтверждение попыток Москвы запугать наблюдателей ОБСЕ и свести на нет усилия Украины и СММ по стабилизации ситуации на линии разграничения.

Интерфакс-Украина