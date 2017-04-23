Меркель закликала якнайшвидше розслідувати підрив патруля ОБСЄ на Донбасі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала якнайшвидше розслідувати підрив патруля місії ОБСЄ на Луганщині та очікує, що сторони конфлікту на Донбасі зроблять усе можливе для з'ясування обставин трагедії.

Про це Меркель заявила 23 квітня, повідомляє DW.

"Федеральний уряд очікує, що усі сторони конфлікту якнайшвидше зроблять усе можливе, щоб з'ясувати, яким чином могла статись ця трагічна подія, та притягнути до відповідальності винних у цьому", - заявила Меркель, інформує dpa.

Також Меркель закликала сторони конфлікту на Донбасі повною мірою дотримуватись режиму "тиші".

Як відомо, в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.