Меркель призвала как можно быстрее расследовать подрыв патруля ОБСЕ в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала как можно быстрее расследовать подрыв патруля миссии ОБСЕ в Луганской области и ожидает, что стороны конфликта в Донбассе сделают все возможное для выяснения обстоятельств трагедии.

Об этом Меркель заявила 23 апреля, сообщает DW.

"Федеральное правительство ожидает, что все стороны конфликта как можно быстрее сделают все возможное, чтобы выяснить, каким образом могло произойти это трагическое событие, и привлечь к ответственности виновных в этом", - заявила Меркель, передает dpa.

Также Меркель призвала стороны конфликта в Донбассе в полной мере соблюдать режим "тишины".

Как известно, 23 апреля в районе н.п. Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате чего один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

По данным МИД Украины и Австрии, погибший - медработник из США, ранения получила гражданка Германии.

Один из представителей боевиков ОРЛО Владислав Дейнего заявил, что украинские военные обстреливают район подрыва автомобиля патруля СММ ОБСЕ в окрестностях с. Пришиб Славяносербского района, "таким образом украинская сторона мешает проведению следственных действий".

В МИД Украины заявили, что подрыв патруля миссии ОБСЕ - подтверждение попыток Москвы запугать наблюдателей ОБСЕ и свести на нет усилия Украины и СММ по стабилизации ситуации на линии разграничения.