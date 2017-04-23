Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель призвала как можно быстрее расследовать подрыв патруля ОБСЕ в Донбассе

Воскресенье, 23 апреля 2017, 19:55

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала как можно быстрее расследовать подрыв патруля миссии ОБСЕ в Луганской области и ожидает, что стороны конфликта в Донбассе сделают все возможное для выяснения обстоятельств трагедии.

Об этом Меркель заявила 23 апреля, сообщает DW.

"Федеральное правительство ожидает, что все стороны конфликта как можно быстрее сделают все возможное, чтобы выяснить, каким образом могло произойти это трагическое событие, и привлечь к ответственности виновных в этом", - заявила Меркель, передает dpa.

Также Меркель призвала стороны конфликта в Донбассе в полной мере соблюдать режим "тишины".

Как известно, 23 апреля в районе н.п. Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате чего один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования. 

По данным МИД Украины и Австрии, погибший - медработник из США, ранения получила гражданка Германии.

Один из представителей боевиков ОРЛО Владислав Дейнего заявил, что украинские военные обстреливают район подрыва автомобиля патруля СММ ОБСЕ в окрестностях с. Пришиб Славяносербского района, "таким образом украинская сторона мешает проведению следственных действий".

В МИД Украины заявили, что подрыв патруля миссии ОБСЕ - подтверждение попыток Москвы запугать наблюдателей ОБСЕ и свести на нет усилия Украины и СММ по стабилизации ситуации на линии разграничения. 

Темы: ОБСЕЛНРМеркель
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
Все новости...
Реклама: