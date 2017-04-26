САП оскаржила запобіжний захід Мартиненку

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення слідчого судді Солом’янського суду про обрання запобіжного заходу Миколі Мартиненку.

Про це йдеться у повідомленні САП на сторінці у Facebook.

САП вимагає скасування рішення суду першої інстанції та постановлення нового рішення в якому просить обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб з альтернативою внесення застави 300 млн грн.

В повідомленні наводяться слова керівника САП Назара Холодницького: "З юридичної точки зору обраний запобіжний захід не відповідає ані тяжкості вчиненого злочину, ані заявленим у клопотанні ризикам, які є значно ширшими ніж було озвучено у засіданні".

"Прокурори навели приклади по кожному з ризиків, проте цих прикладів значно більше в самому тексті клопотання. Також вся країна могла спостерігати за образливим для органів суду та сторони обвинувачення шоу, яке влаштували політики та окремі особи в залі суду, що є недопустимим та вплинуло на об’єктивність судді", - сказав він.

За словами Холодницького "цим рішенням було фактично легалізовано тиск на суд з боку народних депутатів, як інструмент спонукання до прийняття певного рішення, а точніше обмеження у виборі запобіжного заходу з боку судді".

Як відомо, 20 квітня екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу Миколу Мартиненка затримали за підозрою у створенні злочинної організації, привласненні і розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, що завдало збитків ДП "СхідГЗК" на 17,28 млн доларів.

Голова Національного антикорупційного бюро Артем ситник каже, що є і третя кримінальна справа проти Мартиненка.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн гривень. Але Солом'янський райсуд Києва 22 квітня відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів та міністрів із "Народного фронту".

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