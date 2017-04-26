САП обжаловала меру пресечения Мартыненко

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение следователя судьи Соломенского суда об избрании меры пресечения Николаю Мартыненко.



Об этом говорится в сообщении САП на странице в Facebook.



САП требует отмены решения суда первой инстанции и постановления нового решения в котором просит избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн.



В сообщении приводятся слова руководителя САП Назара Холодницкого: "С юридической точки зрения избрана мера пресечения не соответствует ни тяжести совершенного преступления, ни заявленным в ходатайстве рискам, которые значительно шире чем было озвучено в заседании".



"Прокуроры привели примеры по каждому из рисков, однако этих примеров гораздо больше в самом тексте ходатайства. Также вся страна могла наблюдать за оскорбительным для органов суда и стороны обвинения шоу, которое устроили политики и отдельные лица в зале суда, что является недопустимым и повлияло на объективность судьи", - сказал он.



По словам Холодницького "этим решением было фактически легализовано давление на суд со стороны народных депутатов, как инструмент побуждения к принятию определенного решения, а точнее ограничения в выборе меры пресечения со стороны судьи".



Как известно, 20 апреля экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко задержали по подозрению в создании преступной организации, присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, причинившее ущерб ГП "ВостГОК" на 17,28 млн долларов.



Председатель Национального антикоррупционного бюро Артем сытник говорит, что есть и третье уголовное дело против Мартыненко.



Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд принять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн гривен. Но Соломенский райсуд Киева 22 апреля отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов и министров с "Народного фронта".



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Украинская правда