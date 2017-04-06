Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: Південна Корея успішно випробувала балістичну ракету

Четвер, 6 квітня 2017, 05:33

Південна Корея провела успішні випробування балістичної ракети дальністю 800 км, яка може досягати будь-якої точки КНДР.

Про це в четвер повідомило агентство Younhap з посиланням на джерела в оборонному відомстві.

Відзначається, що це стало ще одним серйозним попередженням для Північної Кореї, яка продовжує розвивати свої ракетну і ядерну галузі, незважаючи на заборону світової спільноти.

"Нещодавно був проведений пробний пуск балістичної ракети типу Hyunmoo з дальністю 800 км на випробувальному полігоні Anheung Агентства з розвитку оборони, який перебуває під контролем Міністерства оборони. Оцінюється, що він був успішним", - заявило джерело.

Теми: Південна Корея
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Південна Корея
Південна Корея збільшила експорт моторних мастил до РФ на 117% після відходу BP і Shell
КНДР заявила про порушення літаками-розвідниками США її повітряного простіру
Сеул почав таємно передавати Києву сотні тисяч артилерійських снарядів – WSJ
Останні новини
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
Усі новини...
Реклама: