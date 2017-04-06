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ГПУ пов'язує екс-добровольців із торгівлею бурштином і зброєю

Четвер, 6 квітня 2017, 12:44

Керівництво головного управління Національної поліції в Житомирській області отримує незаконну грошову винагороду від осіб, які займаються незаконним видобутком бурштину.

Така позиція Генеральної прокуратури міститься в ухвалі Печерського районного суду Києва від 23 березня, передають "Українські новини".

Згідно з нею, слідчі департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ звернулися до суду з клопотанням про доступ до низки кримінальних проваджень, які веде поліція й обласне управління Державної фіскальної служби.

"Установлено, що на даний час невстановлені співробітники Національної поліції, у тому числі керівництво поліції Житомирської області, разом зі невстановленими на даний час працівниками прокуратури Житомирської області створили злочинну схему незаконного збагачення шляхом отримання незаконної грошової винагороди від осіб, які займаються незаконним видобутком бурштину на території області", – сказано в судовому рішенні.

Також Генпрокуратура підозрює ряд колишніх добровольців у незаконній діяльності на території області.

"Співробітники колишніх добровольчих батальйонів "Київ-2", "Дніпро-1", а нині співробітники полків поліції спеціального призначення "Київ", "Дніпро-1", супроводжують через територію області незаконно виготовлені підакцизні товари, зброю, боєприпаси, вибухові речовини", – заявляє Генпрокуратура.

Зокрема, встановлене, що зазначені особи, які є переселенцями з тимчасово окупованих територій, на території Житомирської, Київської, Рівненської, Волинської областей створили стійкі ієрархічні злочинні угруповання, які займаються незаконним видобутком, реалізацією й обробкою бурштину.

Кошти, отримані від зазначеної протиправної діяльності, підозрювані переправляють через лінію розмежування в зоні АТО, і надалі вони використовуються для фінансування незаконних збройних формувань, вважає слідство.

Теми: поліціябурштинЖитомирГенпрокуратура
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