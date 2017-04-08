"Укртелеком" припинив надання послуг в ОРДЛО

ПАТ "Укртелеком" більше не надає послуги на непідконтрольній частині Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у повідомленні компанії від 7 квітня.

"Послуги телефонного зв’язку та доступу до мережі інтернет не надаються на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей у зв’язку з втратою контролю над телекомунікаційною мережею", - зазначили в "Укртелекомі".

Як повідомлялося, 1 березня "Укртелеком" заявив, що припиняє надання послуг на непідконтрольній частині Донецької області через втручання невстановлених осіб у роботу мережі та захоплення офісу озброєними особами.

У середу 1 березня донецькі і луганські бойовики заявили, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

У вівторок ввечері СБУ оприлюднило запис розмови ватажка бойовиків Олександра Захарченка про те, що вони готують власну "блокаду", зокрема постачання вугілля, на територію підконтрольну Києву.

У Кремлі, звідки керують бойовиками на Донбасі, заявили, що не вважають "віджиманням" так звану "націоналізацію" підприємств.