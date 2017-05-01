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На Херсонщині двоє військових ЗСУ продавали зброю цивільним

Понеділок, 1 травня 2017, 07:04

Співробітники Служби безпеки України спільно с військовою прокуратурою ліквідували канал постачання боєприпасів з районів проведення антитерористичної операції.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Двоє військовослужбовців - контрактників однієї з частин Збройних Сил України, що дислокується у Херсонській області налагодили продаж боєприпасів цивільним особам.

Військовослужбовців затримано "на гарячому" під час збуту п’яти гранат РГД, трьох  ручних осколкових гранат Ф-1 та гранатомету РПГ – 22.

Кримінальне провадження здійснюється за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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