Білий дім: Обставини для зустрічі лідерів США і КНДР не є сприятливими
Понеділок, 1 травня 2017, 23:46
Обставини для зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина наразі не є сприятливими.
Про це заявив речник Білого дому Шон Спайсер, пише Радіо Свобода.
Як зазначив Спайсер, у близькому майбутньому він не бачить можливостей для зустрічі двох лідерів.
За його словами, Кім має продемонструвати "добру волю".
Як відомо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином.