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САП в суде заявляет, что Мартыненко нарушает обязательства

Пятница, 12 мая 2017, 11:01

Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы на решение Соломенского районного суда, отпустившего бывшего народного депутата Николая Мартыненко на поруки ряда депутатов и министров.

Об этом сообщают "Українські новини".

Заседание началось около 10:30.

 
Кристина бердинских

В начале заседания Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила ходатайство о том, что Мартыненко нарушает решение суда первой инстанции в части выполнения обязательств.

 
На заседании присутствуют некоторые нардепы-поручители, в частности Логвинский и Емец

Сам Мартыненко перед началом судебного заседания вновь заявил, что дело против него "сфабриковано грузинской группой" под руководством Михаила Саакашвили и первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углавы.

"Намерение НАБУ посадить меня в СИЗО - это парадигма, в которой работает НАБУ: взять человека ни за что, посадить в камеру и на этом пиариться. Это политический проект под руководством грузинской группы. Руководит НАБУ фактически Углава - ближайший друг Саакашвили, а политическим проектом занимается Саакашвили. Сытника не существует.... ", - цитирует Мартыненко его пресс-служба.

Акцию под стенами Апелляционного суда Киева политик назвал "проплаченной".

Как известно, 20 апреля Мартыненко задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, так как "ВостГОКу" причинены 17,28 млн долларов убытков. Также задержали Сергея Перелому.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов и министров от "Народного фронта", хотя САП просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн гривен. Перелому также отпустили на поруки.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение суда и заявила, что будет ходатайствовать об аресте всего имущества экс-нардепа.

Темы: Мартыненкосуд
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