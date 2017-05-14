Сиріт з Авдіївки забрали тітка й бабуся

Одну з дівчаток, які залишилися сиротами через загибель батьків внаслідок обстрілу бойовиків в Авдіївці у суботу, забрала тітка, іншу – бабуся.

Про це повідомила в Facebook речник поліції Донеччини Наталя Шиман.

За її словами, дівчат звуть Женя та Саша.

"Женя останні 2 роки не жила в Авдіївці. Вона інвалід дитинства, їй потрібен постійний нагляд кардіологів, тому з мамою та старшим братом вони виїхали до Києва. Родина приїхала лише на вихідні, щоб глянути - як там дім. Це в їх будинок прилетіло", - написала Шиман.

Вона повідомила, що дівчинку ще вночі забрала тітка.

А чоловік, який отримав важкі поранення внаслідок обстрілу, але залишився живий – 25-річний брат Жені.

У Олександри ж, за словами Шиман, не лишились нікого, крім бабусі, яка сама живе в Авдіївці, у напівзруйнованому будинку, працює прибиральницею. Поліцейські повезли до неї дитину.

Речниця поліції Донеччини також вказала реквізити для допомоги сім'ям дівчаток.

Пізніше голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що ВЦА бере на себе всі витрати щодо організації похоронів загиблих. Також узгоджено питання про забезпечення родин матеріальною допомогою. Крім того, будуть виділені матеріали на ремонт пошкодженого будинку.

Він також повідомив, що 4-річну дівчинку забирає до себе її 56-річна бабуся, а з опікою над 7-річною дівчинкою питання ще узгоджується.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу бойовиками приватного сектору Авдіївки у суботу ввечері загинули четверо мирних мешканців і один отримав важкі поранення.

Сиротами лишилися дві дівчинки 6 і 7 років.

Фото й відео з наслідками обстрілу можна подивитися тут.

Через цю подію президент Петро Порошенко скасував своє перебування на фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" у суботу.

Губернатор Донеччини Павло Жебрівський скасував відзначення Дня Європи, яке мало відбутись в неділю у Покровську.

Українська правда