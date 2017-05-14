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Cирот из Авдеевки забрали тетя и бабушка

Воскресенье, 14 мая 2017, 12:15

Одну из девочек, которые остались сиротами из-за гибели родителей в результате обстрела боевиков в Авдеевке в субботу, забрала тетя, другую - бабушка.

Об этом сообщила в Facebook спикер полиции Донецкой области Наталья Шиман.

По ее словам, девочек зовут Женя и Саша.

"Женя последние 2 года не жила в Авдеевке. Она инвалид детства, ей нужно постоянное наблюдение кардиологов, поэтому с мамой и старшим братом они выехали в Киев. Семья приехала только на выходные, чтобы посмотреть - как там дом. Это в их дом прилетело", - написала Шиман.

Она сообщила, что девочку еще ночью забрала тетя.

А человек, который получил тяжелые ранения в результате обстрела, но остался жив - 25-летний брат Жени.

У Александры же, по словам Шиман, не остались в никого, кроме бабушки, которая одна живет в Авдеевке, в полуразрушенном доме, работает уборщицей. Полицейские повезли к ней ребенка.

Спикер полиции Донецкой области также указала реквизиты для помощи семьям девочек.

Позже председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что ВГА берет на себя все расходы по организации похорон погибших. Также согласован вопрос об обеспечении семей материальной помощью. Кроме того, будут выделены материалы на ремонт поврежденного дома.

Он также сообщил, что 4-летнюю девочку забирает к себе ее 56-летняя бабушка, а с опекой над 7-летней девочкой вопрос еще согласовывается.

Как сообщалось, в результате обстрела боевиками частного сектора Авдеевки в субботу вечером погибли четверо мирных жителей и один получил тяжелые ранения.

Сиротами остались девочки 6 и 7 лет.

Фото и видео последствий обстрела можно посмотреть здесь

Президент Петр Порошенко из-за этого отменил свое пребывание на финале песенного конкурса "Евровидение" в субботу.

Глава Донецкой ВГА Павел Жебривский отменил празднование Дня Европы, которое должно было состояться в Покровске 14 мая.

Украинская правда

Темы: Авдеевка
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