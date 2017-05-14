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Порошенко: загибель жителів Авдіївки – ціна за прагнення бути вільними

Неділя, 14 травня 2017, 12:43
Порошенко: загибель жителів Авдіївки – ціна за прагнення бути вільними

Президент Петро Порошенко назвав вбивство мирних жителів Авдіївки в суботу ціною, яку платить український народ за прагнення бути вільним.

Про це він заявив у неділю на церемонії підняття прапора Євросоюзу біля будівлі Адміністрації президента з нагоди Дня Європи.

"Останні дні Україна жила святом Євробачення, і сьогодні вночі ми дізналися його результати. Звичайно, це свято було затьмарене жахливим вбивством мирних мешканців Авдіївки. Але, на жаль, це та ціна, яку сьогодні платить український народ за російську агресію, за наше прагнення і бажання бути вільними", - сказав Порошенко.

Він також зазначив, що Європа та Євросоюз стали для українців синонімами реформ, цінностей, демократії і свободи.

"І на сьогоднішній день ми вже можемо твердо стверджувати, що Україна кардинально змінилася і назавжди відійшла від радянської і російської імперії", - підкреслив президент.

За його словами, рух до Європи підтримується абсолютною більшістю українського народу, "і це дає додаткові сили для проведення реформ".

Порошенко також зазначив, що Україна є єдиною країною за межами ЄС, яка святкує День Європи на державному рівні.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу бойовиками приватного сектору Авдіївки у суботу ввечері загинули четверо мирних мешканців і один отримав важкі поранення.

Сиротами лишилися дві дівчинки 6 і 7 років

Фото й відео з наслідками обстрілу можна подивитися тут.

Через цю подію президент Петро Порошенко скасував своє перебування на фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" у суботу.

Губернатор Донеччини Павло Жебрівський скасував відзначення Дня Європи, яке мало відбутись в неділю у Покровську.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоЄСАвдіївка
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