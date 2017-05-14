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Порошенко: гибель жителей Авдеевки - цена за стремление быть свободными

Воскресенье, 14 мая 2017, 12:43
Порошенко: гибель жителей Авдеевки - цена за стремление быть свободными

Президент Петр Порошенко назвал убийство мирных жителей Авдеевки в субботу ценой, которую платит украинский народ за стремление быть свободным.

Об этом он заявил в воскресенье на церемонии поднятия флага Евросоюза у здания Администрации президента по случаю Дня Европы.

"Последние дни Украина жила праздником Евровидения, и сегодня ночью мы узнали его результаты. Конечно, этот праздник был омрачен ужасным убийством мирных жителей Авдеевки. Но, к сожалению, это та цена, которую сегодня платит украинский народ за российскую агрессию, за наше стремление и желание быть свободными", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что Европа и Евросоюз стали для украинцев синонимами реформ, ценностей, демократии и свободы.

"И на сегодняшний день мы уже можем твердо утверждать, что Украина кардинально изменилась и навсегда отошла от советской и российской империи", - подчеркнул президент.

По его словам, движение в Европу поддерживается абсолютным большинством украинского народа, "и это дает дополнительные силы для проведения реформ".

Порошенко также отметил, что Украина является единственной страной за пределами ЕС, которая празднует День Европы на государственном уровне.

Как сообщалось, в результате обстрела боевиками частного сектора Авдеевки в субботу вечером погибли четверо мирных жителей и один получил тяжелые ранения.

Сиротами остались девочки 6 и 7 лет.

Фото и видео последствий обстрела можно посмотреть здесь

Президент Петр Порошенко из-за этого отменил свое пребывание на финале песенного конкурса "Евровидение" в субботу.

Глава Донецкой ВГА Павел Жебривский отменил празднование Дня Европы, которое должно было состояться в Покровске 14 мая.

Екатерина Тищенко, УП

Темы: ПорошенкоЕСАвдеевка
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