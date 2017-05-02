Сенат США відклав законопроект щодо санкцій проти Росії

Комітет Сенату Сполучених Штатів Америки з міжнародних відносин відклав на невизначений термін розгляд законопроекту про введення нових санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомляє The Washington Post.

До обговорення теми санкцій у комітеті планують повернутися після результатів розслідування про втручання Кремля у вибори президента США у 2016 році.

Голова комітету Сенату з міжнародних відносин Боб Коркер пояснив, що Сенат хоче отримати "ряд фактів", перш ніж продовжити роботу з законопроектом.

Зазначається, що законопроект закріплює чинні санкції проти Росії, запроваджені 2014 року, та вводить нові обмежувальні заходи проти осіб, які причетні до російських кібератак.

Попри тимчасове зупинення розгляду законопроекту щодо санкцій, Коркер запевнив, що він продовжить роботу із сенатором Бенджаміном Кардіном над його законодавчими ініціативами з протидії російській пропаганді.

Спікер сенатора Кардіна підкреслив, що законопроект про протидію російській пропаганді стане першим кроком до притягнення Росії до відповідальності за її дії з дестабілізації ситуації.

Нагадаємо, група сенаторів від республіканців та демократів оголосила про представлення на розгляд Сенату закону про розширення санкцій проти Росії через кібератаки та агресію в Сирії та в Україні ще в січні.

Ухвалення законопроекту дозволить запровадити візові обмеження і заморозити активи осіб "які беруть участь у діях, що підривають кібербезпеку громадської або приватної інфраструктури та демократичних інститутів" або сприяють такій діяльності.

Європейська правда