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Мосійчук приніс до НАБУ, САП і ГПУ заяву на Льовочкіна

Вівторок, 23 травня 2017, 16:01

Народний депутат фракції Радикальної партії Ігор Мосійчук звернувся в антикорупційні органи та Генеральну прокуратуру із заявою про незаконне збагачення і несплату податків заступником голови фракції "Опозиційний блок" Сергієм Льовочкіним.

Про це він сам заявив в ході пленарного засідання Верховної Ради у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Стало модним говорити про незаконне збагачення, вносити подання на депутатів, розслідувати і тому подібне... Вчора я звернувся в НАБУ, САП і Генпрокуратуру з заявою про кримінальне правопорушення з боку Льовочкіна щодо несплати податків та незаконного збагачення. Подивимося, як розслідують", сказав він.

Як відомо, 19 травня 2017 року генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради щодо зняття недоторканності з трьох депутатів: Андрія Лозового (Радикальна партія) підозрюють у незаконному збагаченні та ухиленні від сплати податків, Геннадія Бобова ("Відродження") – в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації, Євгена Дейдея ("Народний фронт") – у незаконному збагаченні

Національне антикорупційне бюро заявило, що розслідує лише справи Дейдея та Лозового.

Лозовой назвав це "політичною розправою". Пізніше нардеп заявив, що подав позов проти генпрокурора.

Бобов заявив, що всі звинувачення проти нього безпідставні.

Дейдей заперечив звинувачення в незаконному збагаченні та заявив, що готовий відстоювати свою невинність.

23 травня стало відомо, що вивчивши матеріали трьох подань на народних депутатів в частині фактажу генпрокурор вирішив направити до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного Бобова, а подання на Дейдея і Лозового повернути в САП.

Теми: Льовочкіндекларації
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