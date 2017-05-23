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Мосийчук принес в НАБУ, САП и ГПУ заявление на Лёвочкина

Вторник, 23 мая 2017, 16:01

Народный депутат фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук обратился в антикоррупционные органы и Генеральную прокуратуру с заявлением о незаконном обогащении и неуплате налогов заместителем председателя фракции "Оппозиционный блок" Сергеем Лёвочкиным.

Об этом он сам заявил в ходе пленарного заседания Верховной Рады во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Стало модным говорить о незаконном обогащении, вносить представления на депутатов, расследовать и тому подобное... Вчера я обратился в НАБУ, САП и Генпрокуратуру с заявлением об уголовном правонарушении со стороны Лёвочкина относительно неуплаты налогов и незаконного обогащения. Посмотрим, как расследуют", – сказал он.

Как известно, 19 мая генеральный прокурор Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представления в Верховную Раду на снятие депутатской неприкосновенности с трех депутатов: Андрея Лозового (Радикальная партия) подозревают в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов, Геннадия Бобова ("Видродження") – в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации, Евгения Дейдея ("Народный фронт") – в незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что расследует только дела Дейдея и Лозового.

Лозовой назвал это тогда "политической расправой". Позже нардеп заявил, что подал в суд на генпрокурора.

Бобов заявил, что все обвинения против него безосновательны.

Дейдей отверг обвинения в незаконном обогащении и заявил, что готов отстаивать свою невиновность.

23 мая стало известно, что изучив материалы трех представлений на народных депутатов в части фактажа, генпрокурор решил направить в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного Бобова, а представление на Дейдея и Лозового вернуть в САП.

Темы: Левочкиндекларации
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