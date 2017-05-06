У зоні АТО відбулися навчання артилеристів

У п'ятницю, 5 травня, на полігоні в зоні АТО відбулися навчання артилерії.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на сторінці в Facebook.

"Взяв участь в інструкторсько-методичних навчаннях однієї із артилерійських бригад що дислокується в районі відведення. Навчання проходили на полігоні в зоні АТО. Артилеристи відпрацювали злагоджені дії батарей 152-мм "Гіацинтів", розвідки та інших підрозділів бригади. У навчаннях взяли участь командири артилерійських дивізіонів інших бригад в зоні проведення АТО", - йдеться в повідомленні.

Жебрівський додав, що бійці і командири були відзначені "за сумлінну службу і відмінні показники під час проведення навчань".